Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. После нерабочей недели с 1 по 7 ноября в Петербурге наблюдается незначительное снижение заболеваемости. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

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По словам главы комздрава, число заболевших пациентов, госпитализированных в стационар, стабильное.

«В течение трех недель мы наблюдаем плато, даже видим небольшую тенденцию к снижению», — заметил чиновник.

Для сравнения он также привел данные с 1 по 7 ноября 2020 года, когда число госпитализированных пациентов было выше на 18%, чем в эту же неделю текущего года. Окончательно подвести итоги того, как сказалась на динамике распространения ковида среди петербуржцев неделя каникул, можно будет к концу текущей недели.

В то же время, судя по данным понедельника, 8 ноября, заболеваемость COVID-19 и госпитализация в Петербурге вновь начали увеличиваться.