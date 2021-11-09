Новосибирск, 9 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 ноября, за прошедшие сутки было зарегистрировано 1357 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что днем ранее, 8 ноября, за прошедшие сутки было зарегистрировано 1695 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе зарегистрировано 74 356 случаев заражения коронавирусом (+394 за сутки), из них 7401 — у детей; 54 935 пациентов выписаны с выздоровлением (+162 за сутки); умерли 3500 человек (+14 за сутки).