Екатеринбург, 9 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Жители Кировграда Свердловской области вышли на митинг из-за введения системы QR-кодов. Желающих таким образом высказать свою позицию оказалось около 60 человек, сообщают СМИ.

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Люди якобы протестовали против введения кодов и готовящейся вакцинации детей от коронавируса. Митинг состоялся вечером 8 ноября.

Местные жители якобы планировали записать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Однако этого они так и не сделали.

Зато активисты подписали заявление прокурору Свердловской области Борису Крылову. Местные жители просят областную прокуратуру проверить законность введения QR-кодов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, екатеринбургские родители 8 ноября вышли протестовать из-за дистанционного обучения в школах. Они просили мэрию дать возможность детям посещать учебные заведения.