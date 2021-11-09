Москва, 9 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день COVID-19 болеют восемь депутатов Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«У нас на сегодняшний день болеет восемь депутатов», — сказал Володин, отметив, что каждый раз появляются новые фамилии, кто-то выздоравливает, кто-то заболевает.

По его словам, лишь 14% депутатов Госдумы не вакцинированы.

«На сегодняшний день у нас с вами не вакцинированных всего 14%. Остальные либо вакцинированы, или менее чем шесть месяцев назад переболели. Поэтому, когда речь идет, коллеги, об ответственности, давайте, в первую очередь начинать с себя», — призвал спикер Госдумы.