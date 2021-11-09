Осло, 9 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В настоящее время 198 человек проходят лечение от COVID-19 в больницах Норвегии, что почти вдвое больше по сравнению с двумя неделями ранее, и на 25 больше, чем 5 ноября. Об этом 9 ноября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Коронавирус

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По последним данным, 49 человек борются за свои жизни в реанимации, 21 человек подключен к ИВЛ.

Как сообщает издание Svenska Yle, рост заболеваемости COVID-19 также заметен в Финляндии. В настоящее время с диагнозом COVID-19 в больницах находятся 256 человек, что на 15 человек больше, чем на прошлой неделе.

В реанимационных отделениях Финляндии с диагнозом COVID-19 находятся 34 человека.

В соседней Дании правительство намерено вновь ввести в действие сертификаты о вакцинации от COVID-19 для посещения кафе, ресторанов и других публичных мест.