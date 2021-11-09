Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в больницы Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, поступило 339 пациентов, это на 25 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 9 ноября в городском оперштабе. До этого суточная госпитализация несколько дней подряд снижалась.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

От ковида и пневмонии в стационарах Петербурге в настоящее время лечатся 7875 пациентов, это на 34 человека меньше, чем сутками ранее, за счет увеличившейся выписки выздоровевших. В палатах реанимации находятся 717 пациентов (-23 человека к уровню предыдущих суток). Из них 362 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (-28 за сутки).

В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмонией по-прежнему развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 9 ноября свободны 30,13% коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 41 417 пациентов, это на 355 человек больше, чем в предыдущие сутки. Еще 3590 человек находятся на домашнем карантине (-134), 56 человек — в обсерваторе (без изменений).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки уменьшился на 0,06 единицы и составляет на сегодня 0,85 единицы от норматива Роспотребнадзора). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2680 новых носителей коронавирусной инфекции, выписали по выздоровлению 3154 человека. Скончались от COVID-19 за сутки 88 человек.