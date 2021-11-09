Екатеринбург, 9 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. На Среднем Урале от коронавирусной инфекции скончались ещё 29 человек. Днём ранее этот показатель составил 28, сообщает 9 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 974 человека. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 527 пациентов. В состоянии средней тяжести находятся 8361 человек.

За сутки из клиник выписали 504 человека. С начала пандемии выздоровели 146 565 свердловчан, от COVID-19 скончались 7734 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за последние сутки выявили 729 носителей коронавируса.