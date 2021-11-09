Копенгаген, 9 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. После того, как летом и частично осенью в Дании наблюдались низкие показатели распространения SARS-CoV-2, цифры по коронавирусу в стране начали резко расти к концу октября. Теперь правительство Дании повторно введет в действие сертификатов вакцинации для посещения ресторанов и других мест. Об этом вечером 8 ноября сообщил шведский телеканал SVT.

JensPeter Правительство Дании

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С соответствующим заявлением публично выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после того, как поздно вечером министр здравоохранения провел переговоры с представителями всех парламентский партий. Решение о введение новых карантинных мер будет одобрено в фолькетинге сегодня, 9 ноября.

«Органы общественного здравоохранения Дании готовились к увеличению числа инфицированных и госпитализированных, но это произошло быстрее, чем ожидалось», — заявила премьер-министр.

По состоянию на 7 ноября в датских больницах с COVID-19 насчитывалось 282 пациента.