Новосибирск, 9 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 ноября, за минувшие сутки скончались четырнадцать пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, умерли мужчины в возрасте 47 лет, 52 года, 53 года, 62 года, 71 год, 82 года и женщины в возрасте 50 лет, 57 лет, 60 лет, 67 лет, 68 лет, 80 лет, 86 лет, 87 лет.

Отметим, что всего в регионе умерли 3500 пациентов с коронавирусом.