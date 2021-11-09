Екатеринбург, 9 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено ещё 729 случаев заражения коронавирусом. Из них 218 зафиксированы в Екатеринбурге, сообщает 9 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на три. Днем ранее он составлял 732.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, выявили 163 940 случаев заражения. В регионе уже вылечились 146 565 человек, от COVID-19 скончались 7734 человека.

Напомним, в области продолжает действовать система QR-кодов. Такие меры приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе.