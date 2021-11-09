Новосибирск, 9 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 ноября, за прошедшие сутки выявлено ещё 394 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 400 случаев.

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Всего в регионе зарегистрировано 74 356 случаев заражения коронавирусом, из них 7401 — у детей.

В то же время 54 935 пациентов выписаны с выздоровлением (+162 за сутки). Умерли 3500 человек.