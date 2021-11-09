Саратов, 9 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 27 пациентов, из них одна роженица. Таким образом, в регионе за время пандемии скончались 4087 человек, сообщает 9 ноября облминздрав.

Смерть

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 13 мужчин и 14 женщин в возрасте от 30 лет до 91 года. В числе умерших оказалась 30-летняя женщина после родов, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 107 062 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 93 148 человек.

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