Саратов, , 11:28 — REGNUM В Саратовской области 12 высших учебных заведений до 13 ноября продолжают обучение в дистанционном формате. Об организации работы образовательных учреждений в связи с заболеваемостью по состоянию на 9 ноября сообщает региональное министерство образования.

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К очному режиму работы с 8 ноября приступили пять вузов региона: Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина (филиал РАНХиГС), Поволжский кооперативный институт, Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского.

На сегодняшний день в Саратовской области в связи с выявленными случаями заражений коронавирусной инфекцией полностью и частично закрытых образовательных организаций нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 15 ноября офисы «Мои документы» переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи.

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