Москва, 9 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. «Дельта"-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител, сообщил 9 ноября главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, «Дельта"-штамм по свойствам значимо отличается от базового штамма, с которого начиналась пандемия.

«Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания», — сказал он на заседании X Юбилейной Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

Чуланов также добавил, что «Дельта"-штамм также обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжёлый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода.