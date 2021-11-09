Москва, 9 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Госдуме не будет вводить дистанционный формат участия депутатов в работе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"Мы пришли к мнению, что не нужно принимать решения о дистанционном формате», — сказал Володин.

По его словам, в «Единой России» не вакцинировано 8% депутатов от состава фракции, ЛДПР — 13%, СРЗП — 25% Новые люди — 33,3%, КПРФ — 36,8%

«Остальные у нас либо вакцинированы, или менее шесть месяцев назад переболели», — отметил Володин.

По его словам, в аппарате не вакцинированы 4,6% госслужащих.