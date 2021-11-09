Афины , 9 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Число номерков в Греции на получение первой дозы вакцины против коронавируса выросло на 185% в течение прошлой неделе по сравнению с неделей предыдущей. Об этом заявил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус 8 ноября на брифинге для СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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На прошлой неделе правительство объявило о новых ограничениях для непривитых людей. Фемистоклеус отметил, что число записей две недели назад составляло 60 000, а на прошлой неделе выросло до 175 000.

В общей сложности, по его словам, 61,2% жителей Греции полностью прошли вакцинацию от COVID-19, в том числе 70,2% от числа взрослого населения.

На том же брифинге глава Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду отметила, что человек, который прошел вакцинацию шесть месяцев назад, сейчас находится в такой же опасности, как и тот, кто не вакцинирован. Она добавила, что используемые в настоящее время тесты на антитела не предназначены для оценки уровня иммунитета и могут ввести в заблуждение человека, который думает, что у него достаточно антител для защиты.