Москва, 9 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 5287 случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 ноября в штабе по противодействию COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель превысил результаты прошлого дня, когда в столице выявили 4982 носителя вируса. При этом два дня назад, 7 ноября, число выявленных случаев заражения было ещё ниже — 4975.

Напомним, что 8 ноября в Москве после длинных выходных возобновились рабочие дни.

Суммарное число заражений в с столице с начала пандемии достигло 1 871 893.