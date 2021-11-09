Курск, 9 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Курской области 9 ноября зарегистрировано 344 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 69 тыс. 372 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 58 тыс. 824 пациента, в том числе 209 — за последние сутки.

Скончались 1660 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1668 летальных случаях.