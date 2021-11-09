Москва, 9 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 39 160. Об этом 9 ноября сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Происходит снижение суточного прироста. Днём ранее, 8 ноября, в стране выявили 39 400 новых случаев заражения. Суммарное число заражений, подтверждённых проведёнными исследованиями, достигло 8 873 655.

Среди регионов по-прежнему лидирует Москва, в которой выявили 5287 новых случаев. Среди лидеров находятся также Подмосковье и Санкт-Петербург, где зафиксировали 2818 и 2680 новых заражений соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России установлен новый максимум суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1211 летальных исходов.