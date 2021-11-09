Москва, 9 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. От коронавирусной инфекции в России за сутки впервые умерли свыше 1,2 тыс. человек. Статистику по заболеваемости опубликовал 9 ноября федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

За истекшие 24 часа от ковида умерли 1211 человек, что является самым высоким показателем за всю пандемию. Днём ранее скончались 1190 заболевших. Суммарная смертность в результате осложнений коронавирусной инфекции в России составила, по данным штаба, 249 215 случаев.

В Москве за последние сутки умерли 95 ковид-пациентов, в Санкт-Петербурге — 88, в Подмосковье — 62.

Справились с болезнью и были выписаны врачами ещё более 32 тысяч человек.