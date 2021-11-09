Москва, 9 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Сбой в системе QR-кодов вакцинированных от COVID-19 наглядно иллюстрирует уязвимость и порочность активно насаждаемой системы прививочного апартеида. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Государство призывало людей вакцинироваться, а потом их подставило. Все закономерно: если с пренебрежением, по-хамски относиться к людям, это распространяется на всех без изъятия, будь ты привит или нет», — заявил Миронов.

Вакцинация — личный выбор гражданина, и QR-код лишь подтверждает этот выбор, но не означает, что человек в данный момент не инфицирован, и по определению не может служить пропуском в места массового пребывания людей, на работу или учебу, рассуждает парламентарий.

Однако, сейчас QR-код по факту таковым является, что создает условия для распространения вируса, указал он.

«Более того, наличие или отсутствие кода признано поводом для ограничения прав человека, средством разделения общества на граждан первого и второго сорта. При этом, как мы видим, нет никакой гарантии, что вакцинированный не может превратиться в изгоя», — подчеркнул Миронов.

Накануне срок действия сертификатов о пройденной вакцинации был сокращен в два раза — до полугода на портале «Госуслуг».

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