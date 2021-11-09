Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нехватку питьевой воды в ковид-госпиталях. Родственники пациентов вынуждены приносить бутилированную воду, однако большие бутылки в стационарах не принимают.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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«Стоимость питьевой воды не включена в тарифы ОМС на содержание больных в стационаре, она не входит ни в одну из диет. Приобретение бутилированной воды за счет средств ОМС возможно только в том случае, когда водоснабжение в учреждении не соответствует санитарным нормам», — пояснили ситуацию в региональном пресс-центре.

За счёт средств спонсоров больницы могут закупать кулеры с водой, бутилированную воду для пациентов.