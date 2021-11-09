Мельбурн, Австралия, 9 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Ожидается, что вечером 9 ноября в Мельбурне (столица штата Виктория, юго-восток Австралии) более тысячи человек соберутся у здания парламента штата в знак протеста против предложения правительства штата о принятии новых законов о пандемии. Об этом написала британская The Guardian.

Richard Jones Мельбурн

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Журналисты издания пишут, что на акцию протеста придут как минимум три депутата из Либеральный партии. Отмечается, что они являются противниками обязательной вакцинации от COVID-19.

Некоторые из основных изменений, которое предложило правительство штата, включают в себя предоставление премьер-министру штата полномочий объявлять о начале пандемии, что позволит также продлевать этот режим на срок до трех месяцев неограниченное число раз. Для тех людей, которые не будут соблюдать связанные с режимом пандемии ограничения, ужесточаются штрафы, которые могут до 90 500 австралийских долларов ($61 700).