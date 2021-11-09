Канберра, 9 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. По различным прогнозам, больше жителей Австралии, чем когда-либо прежде, примут участие в онлайн-распродаже Click Frenzy. В Почте Австралии уже готовятся к натиску посылок. «Масло в огонь» подливает и приближающееся Рождество, поскольку местные жители могут заранее купить подарки близким. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News.

Facilisimo.com Покупки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Ежегодная онлайн-распродажа начинается в 19:00 по местному времени (9 ноября) и продлится 53 часа. В ней участвуют более 500 австралийских розничных продавцов.

«В последние месяцы более половины всех домохозяйств по всей стране (5,8 миллиона) постоянно делали покупки в интернете, что привело к росту онлайн-покупок в стране за 12 месяцев на коней октября до более чем 18% по сравнению с прошлым годом», — заявил в комментарии Nine News один из руководителей Почты Австралии Гэри Старр.