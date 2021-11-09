Афины , 9 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Термин «пандемия непривитых» является «абсолютно расистским» в отношении 40% жителей Греции, которые решили не вакцинироваться. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас во время своего визита в больницу Иппократия в Салониках, сообщает AMNA 8 ноября.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Правительство Греции «должно попытаться помочь остановить опасное представление, которое оно распространяет в греческом обществе, будто то, что мы переживаем, — это пандемия непривитых», — сказал Ципрас.

Политик добавил, что, хотя эти люди «несут ответственность за то, что они не вакцинированы, следует сказать, что правительство также несет ответственность за то, что оно не смогло убедить их в обратном».