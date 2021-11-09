Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в период нерабочих дней выявили 141 нарушителя масочного режима в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Пассажиры автобуса

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«На минувшей неделе мониторинговые группы проинспектировали 2222 транспортных средства. По итогам рейдов был составлен 141 протокол об административном правонарушении. Все они [составлены] в отношении пассажиров», — уточнили в администрации.

ИА REGNUMсообщало, что в Ростове-на-Дону в период нерабочих дней действовали 22 мониторинговые группы. Инспекторы проверяли соблюдение коронавирусных ограничений. Так, к примеру, три ночных клуба проверку не прошли.