Лондон, 9 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В большинстве случаев пациенты, которые умирают от последствий коронавирусной инфекции, не прошли вакцинацию. Однако в правительстве Великобритании обеспокоены ростом числа госпитализаций и летальных исходов среди полностью вакцинированных граждан. Это происходит из-за снижения эффективности препаратов от коронавируса. Об этом сообщила директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Соединённого Королевства доктор Сьюзан Хопкинс, сообщает The Independent.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Эксперт пояснила, что эффективность второй дозы вакцины от коронавируса снижается через пять-шесть месяцев после прививки, быстрее всего — у граждан в группе риска.

Хопкинс добавила, что смертность среди пожилых жителей страны прежде всего связана с тем, что около 5% населения не прошли полный курс вакцинации.

«Мы по-прежнему наблюдаем случаи смерти в основном среди невакцинированного населения, — подчеркнула специалист. — Но всё чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных».

В связи доктор Сьюзан Хопкинс призвала жителей Великобритании в группе риска не откладывать введение третьей дозы вакцины от коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в России пациенты с коронавирусом медлят обращаться к врачу и потому поздно начинают правильное лечение. С этим связана высокая смертность от последствий COVID-19.