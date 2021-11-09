Казань, 9 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 9 ноября провели 3 980 233 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

В республике за прошедшие сутки провели 11 113 исследований на коронавирус, накануне выполнили 11 184 тестирования.

Исследования по выявлению заражения проводятся в 21 лаборатории республики, 14 из которых государственные и предназначены для обследования больных и контактных лиц, шесть частных лабораторий для исследований на платной основе по желанию граждан и одна — для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

По состоянию на 1 января 2021 года в Татарии численность населения составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 9 ноября 1069 человек.

Читайте также: В Татарии жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек

Читайте также: В Татарии выявили 239 новых носителей коронавируса