Казань, , 11:48 — REGNUM В Татарии за прошедшие сутки выявили 239 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 228 человек. Всего по состоянию на 8 ноября в республике зарегистрировано 32 404 случая инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Стоп ковид Https://pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Выздоровели за время пандемии 25 948 ковид-пациентов, скончались 1057 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 31 пациента, количество летальных исходов увеличилось на семь.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявлено 39,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Казани вакцинировано от COVID-19 более 54% населения