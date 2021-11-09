Воронеж, 9 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Воронежская область перешагнула рубеж в один миллион вакцинированных от коронавируса жителей, об этом 9 ноября в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.

Минобороны России Вакцина от коронавируса

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«Очень важная для региона цифра. Уже более 1 миллиона воронежцев привились против ковида. На сегодня привитых — 1 002 055 человек, в том числе двукратно — 855 742», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в октябре-ноябре ввели ряд ограничений для не вакцинированных жителей. Сначала было установлено посещение общепита по QR-кодам, а затем власти сообщили о введении такой меры для фактически всех общественных мест. Добавим, что с 25 октября, когда Воронежская области ушла на двухнедельный локдаун, в регионе от коронавируса привились около 120 тыс. человек.