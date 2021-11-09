Москва, 9 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Украине не следует участвовать в сертификации трубопровода «Северный поток — 2», так как её единственной задачей в данном случае является оплата счетов за газ. Об этом на полях «Потсдамских встреч» в Москве заявил депутат парламента ФРГ от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Nord Stream 2. Wolfram Scheible Газопровод «Северный поток — 2»

Читайте также: Поддержка Берлином «Северного потока — 2» повергла Украину в шок

Договорённость Германии с США, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва будет использовать поставки голубого топлива против Киева, парламентарий назвал полной ерундой.

«Вся эта сделка — ерунда, она не будет реализована, — подчеркнул эксперт в беседе с РБК. — Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?»

Что касается Польши, то, по мнению Эрнста, она также не должна влиять на процесс сертификации проекта.

Также в сюжете: В Германии настаивают на скорейшем вводе в эксплуатацию «СП-2»

»Почему мы должны принимать её во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей», — пояснил депутат.

Ранее по теме: Строительство «Северного потока — 2» полностью завершено — «Газпром»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат парламента ФРГ от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» на территории Германии может быть завершена уже в начале 2022 года. Он указал на необходимость максимально быстро запустить проект, в частности из-за того, что это должно помочь снизить цены на газ в Германии. По его словам, за счёт «Северного потока — 2» удастся стабилизировать сложившуюся ситуацию, при которой спрос на ресурс заметно превышает предложение.