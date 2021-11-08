Москва, 8 ноября 2021, 17:07 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» готов к началу эксплуатации, сообщает 8 ноября ТАСС со ссылкой на начальника департамента «Газпрома» Алексея Финикова.
П утверждению агентства, такое заявление было сделано 8 ноября на закрытой телефонной конференции с инвесторами проекта.
«Газопровод «Северный поток — 2» завершен и готов к запуску», — цитирует агентство слова Финикова.
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