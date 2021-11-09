Екатеринбург, 9 ноября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Свердловской области с 30 октября по 7 ноября составили 1969 протоколов за невыполнение правил, действующих во время режима повышенной готовности. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 517 было в Екатеринбурге. Среди нарушений, в частности, отмечались несоблюдение требований о ношении масок и предъявлении QR-кодов.

Всего с 30 октября по 7 ноября контрольными группами было проверено 21 803 объекта потребительского рынка. Также соблюдение правил проверили в общественном транспорте. С гражданами провели более 24 тыс. профилактических бесед.