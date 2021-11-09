Пхеньян, 9 ноября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Северокорейские СМИ призвали жителей КНДР усилить бдительность в борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с приближением зимы, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Roman Harak Флаг КНДР

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По его данным, медучреждения уже приступили к выявлению пациентов, зараженных респираторными заболеваниями. Также средства массовой информации ведут пропаганду среди населения, в которой объясняют способы распространения коронавирусной инфекции и меры по профилактике COVID-19.

«Развертывается динамичная работа по поддержанию безупречной противоэпидемической готовности в чрезвычайно-противоэпидемической работе», — отмечает агентство.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаев заражения коронавирусом в Северной Корее не было выявлено.