Мехико, 9 ноября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал полностью открыть школы в республике в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции.

Hasselbladswc Андрес Мануэль Лопес Обрадор

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"Не должно быть больше закрытых школ», — заявил он.

Мексиканский лидер отметил, что частичное возобновление очного обучения в школах в сентябре 2021 года не вызвало бурного роста заболеваемости COVID-19. В связи с этим он считает, что учебные заведения стоит открыть полностью для посещения учениками. Отметим, что очное обучение в мексиканских школах было приостановлено в конце февраля 2020 года из-за пандемии.