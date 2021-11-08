Москва, 9 ноября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Регулярное авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19, возобновила Россия. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Sean MacEntee Авиаперевозки

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Начиная с 9 ноября возобновляется регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Авиарейсы в Нидерланды будут летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи. В Иран вылет возможен из Москвы и Сочи. На Багамы можно летать только из Москвы.

В Норвегию вылет возможен из Санкт-Петербурга, в Оман и Словению — только из Москвы. В Тунис можно вылететь из Москвы, Санкт-Петербурга и из международных аэропортов России. В Швецию вылет возможен из Санкт-Петербурга, в Таиланд — из Москвы и из аэропортов с международным авиасообщением.

Кроме того, с 9 ноября снимается ряд ограничений на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличено число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и Египтом.