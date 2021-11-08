Загреб, 9 ноября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Тест на выявление коронавирусной инфекцией у министра экономики и устойчивого развития Хорватии Томислава Чорича показал положительный результат, сообщает пресс-служба хорватского правительства.

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«Министр Чорич чувствует себя хорошо, но останется на самоизоляции и продолжит выполнять свои обязанности из дома, следуя рекомендациям врачей и эпидемиологов», — говорится в заявлении.

Ранее COVID-19 выявили у главы хорватского минфина Здравко Марича. Диагноз у чиновника подтвердили 6 ноября.

В настоящее время в Хорватии числится 29 265 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 1888 пациентов проходят лечение в медучреждениях республики, из них 246 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.