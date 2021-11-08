Москва, 9 ноября, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Чартерное авиасообщение, прерванное в 2015 году, возобновили Россия и Египет. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Yarregion.ru Авиарейс

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Между Россией и Египтом чартерное авиасообщение было прервано в 205 году, когда произошла авиакатастрофа самолёта «Когалымавиа», совершавшего авиаперелёт из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Принципиальное решение о возможности восстановления чартерных авиарейсов было принято в 2018 году. В июле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на авиаперевозки между Россией и Египтом.

В период пандемии решение о возобновлении полётов в зарубежные страны принимает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Штаб принял решение о возобновлении чартерных авиарейсов в Египет с 9 ноября.

Первым перевозчиком, который выполнит авиаперелёт в Египет, будет Nordwind. Самолёт авиакомпании вылетит из Нижнего Новгорода в Хургаду в 00:30 мск. Российские туроператоры сообщили о высоком спросе на чартерные авиарейсы в Египет, все ближайшие рейсы полетят в Египет с практически полной загрузкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте пассажиропотока на международных авиалиниях.