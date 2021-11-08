Скопье, 8 ноября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. В Северной Македонии 8 ноября в результате обследования 1309 образцов было выявлено 156 новых носителей коронавируса, 326 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 10 больных COVID-19, а также зарегистрирован ещё один летальный исход, произошедший ранее — 31 октября.

Yemc Скопье, почтампт

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 206 233 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7242, 191 132 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 7859.

Вакцинацию от COVID-19 прошло 46% взрослого населения Северной Македонии.