Рим, 8 ноября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Срок действия антикоронавирусного сертификата в Италии будет составлять 12 месяцев, а его обязательное использование для посещения ряда общественных мест будет продлено до лета 2022 года, передает Corriere della Sera в понедельник, 8 ноября, со ссылкой на осведомленный источник в правительстве.

Arepo Правительство Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По данным на8 ноября, в Италии умерли132 423человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на38(днем ранее — на20). Число подтвержденных носителей выросло на4197(днем ранее — на5822). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 812 594— более8% населения страны. В настоящее время заражены98 775человек (на1788больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 171 042человека, что составляет75% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.