Афины , 8 ноября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Греция подтвердила 7335 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 8 ноября.

Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 792 239 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 65 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 361.

В общей сложности 477 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,3% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа в больницу было госпитализировано 407 пациентов с COVID-19.

Сутками ранее сообщалось про 4307 заражений и 52 смерти.