Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. За период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, когда в Петербурге действовал режим строгих ограничений, эпидемическую ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать. Об этом заявил 8 ноября в своем радиообращении к горожанам губернатор Петербурга Александр Беглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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"Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса в Петербурге», — сказал Беглов.

По словам губернатора, за прошедшие дни ноября ситуация в Петербурге вышла «на новое плато», и городу удалось сохранить ресурс системы здравоохранения.

Кроме того, по словам губернатора, за период нерабочих дней удалось существенно увеличить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Всего за последние две недели число вакцинированных за сутки увеличилось в среднем на 12−15 тыс. человек», — сказал Александр Беглов. Однако ресурсы городской системы здравоохранения и запас вакцины позволяют и дальше наращивать масштаб прививочной кампании.

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, с 1 по 8 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, включая «Спутник Лайт», привито 95 420 человек. Всего медики за эти дни сделали 129 614 инъекций, считая введение второго компонента вакцины, ревакцинацию, вакцинацию иностранных граждан. Полностью вакцинацию в Петербурге прошли около 2 млн человек.