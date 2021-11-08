Варшава, 8 ноября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Словакию не поехал 8 ноября польский президент Анджей Дуда в связи с ситуацией на границе с Белоруссией, сообщил журналистам глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Fakt.pl Анджей Дуда

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Отметив, что Дуда скорректировал свои планы на ближайшие дни, Солох сказал, что президент планировал сегодня, 8 ноября, поехать с двухдневным визитом в Словакию, а затем добавил:

«Но он решил сократить этот визит из-за ситуации, с которой мы имеем дело».

Визит не отменяется, но его дата изменена. Когда Дуда поедет в Словакию, Солох не уточнил.