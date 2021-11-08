Тбилиси, 8 ноября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о намерении материально поощрить привившихся от коронавируса пенсионеров, сообщает 8 ноября Первый канал грузинского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Гарибашвили заявил, что каждый пенсионер, сделавший до 1 января прививку от коронавируса, получит единовременную выплату в размере 200 лари (64$). Выплата будет произведена сразу после вакцинации первым компонентом.

Напомним, что на сегодняшний день в Грузии зафиксировано 755 046 случаев заражения коронавирусом, а 10 509 человек скончались.