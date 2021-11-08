Вильнюс, 8 ноября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Очередные санкции предложил Брюсселю ввести Вильнюс в отношении Минска из-за ситуации с мигрантами, сообщили 8 ноября в пресс-службе МИД Литвы.

Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР «Каждый сам за себя»

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Так, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в ходе переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал внести в санкционный список Евросоюза аэропорты Белоруссии.

Он объяснил это тем, что «белорусский режим переходит к более активным атакам и провокационным действиям» — именно поэтому, по словам Ландсбергиса, на границе с Польшей наблюдается вопиющая ситуация с нелегальными мигрантами.

Ландсбергис «Европа должна незамедлительно реагировать ужесточением санкций, они должны быть объявлены в отношении аэропортов Белоруссии».

Литовский дипломат аргументировал свою инициативу тем, что аэропорты способствуют нарастанию трафика мигрантов из таких стран как Турция и Ирак. Пользоваться аэропортами Белоруссии преступно, добавил он.