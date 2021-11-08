Курск, 8 ноября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привился 510 тыс. 761 человек. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные 8 ноября предоставила пресс-служба областной администрации.

ИА REGNUM Вакцинация

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Привились вторым компонентом и полностью завершили вакцинацию 453 тыс. 456 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 69 тыс. 28 носителей коронавируса. Скончались 1662 человека.