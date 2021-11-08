Подгорица, 8 ноября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Черногории за последние 24 часа от ковида умерли 15 человек, младшему из которых было 25 лет, а всего было зарегистрировано 418 новых положительных случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории.

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Среди погибших самому младшему было 25, а самому старшему — 85 лет.

Общее количество смертей, связанных COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2163 человека.

К 15:00 выздоровление было зарегистрировано у 529 пациентов.

Число активных случаев в стране составляет 5358.