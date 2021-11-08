Копенгаген, 8 ноября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Вечером 8 ноября министр здравоохранения Дании Магнус Хёйнике встретится с представителями партий в фолькетинге. На повестке встречи будут стоять рост уровня распространения коронавируса в стране и новые ковид-ограничения. Об этом сообщил телеканал TV2.

JensPeter Правительство Дании

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7 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен написала у себя в Facebook, что ее правительство ожидает от органов общественного здравоохранений рекомендаций ее правительству для введения карантинных мер. Но какие ограничения имелись в виду, она уточнять не стала.

За последний месяц число госпитализаций из-за COVID-19 в Дании утроилось.

Как сообщает телеканал TV2, встреча Хёйнике с парламентариями состоится в 22:00 по Москве.