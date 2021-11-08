Стокгольм, 8 ноября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. 4 ноября лидером «Социал-демократов» была избрана Магдалена Андерссон, которой вскоре предстоит сформировать новое правительство Швеции и стать премьер-министром после отставки Стефана Лёвена, которая состоится на этой неделе. В свою очередь лидер «Левых» Нуши Дадгостар в интервью газете Expressen от 8 ноября заявила, что ее партия проголосует за кандидатуру Андерссон только при одном условием.

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Условие, казалось бы, всего одно — «Социал-демократы» должны заключить соглашение с «Левыми» перед голосованием в риксдаге. Однако такое соглашение будет охватывать, как ожидается, все требования партии, которые в последнее время только увеличиваются.

«Нам нужно увидеть реальный результат переговоров, чтобы иметь возможность воздержаться при избрании премьер-министра», — заявила изданию Дадгостар.

Напомним, воздержание при голосовании, согласно парламентской процедуре, является формой пассивной поддержки кандидата на должность премьер-министра Швеции.