Нижний Новгород, 8 ноября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области, привившиеся вакциной «Pfizer», не имеют права получить QR-коды для свободного доступа в общественные заведения, поскольку этот препарат не признают в России. Об этом сообщили в регионально министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

В ведомстве отмечают, что это касается не только американо-немецкой вакцины, но и других иностранных препаратов для профилактики COVID-19, которые не зарегистрированы в России.

По словам главы нижегородского Минздрава Давида Мелик-Гусейнова, вопрос о признании зарубежных вакцин от коронавируса решается на федеральном уровне.

Напомним, что после прививки вакциной «Pfizer» в Норвегии умерли 23 человека. У 13 из них уже подтвердили смерть от побочных эффектов, спровоцированных применением этого препарата.

Отметим, что в начале апреля 2021 года представитель европейского лекарственного регулятора EMA Марко Кавалери подтвердил наличие связи между образованием тромбов и прививками вакциной компании «AstraZeneca».